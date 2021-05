Biographie de Tom

16 ans - Bayeux (14)



TITRE CHANTÉ : "Hey Joe" de Jimi Hendrix

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE NEESKENS : "Wonderwall" (Oasis)



Tom découvre la musique, et plus particulièrement le rock, en écoutant Eric Clapton, Jimi Hendrix, Nirvana...



Le jeune homme, qui ne quitte jamais sa guitare, voue une passion aux instruments et souhaite devenir luthier.

Petit à petit, Tom se met au chant et, depuis un an, fait ses premières scènes avec son groupe.

Actuellement étudiant dans une école de musique à Nancy, Tom souhaiterait continuer sa formation à Londres.

Il décide de se lancer dans l'expérience The Voice, car il sait qu'il a encore beaucoup à apprendre et veut profiter au maximum de cette opportunité.