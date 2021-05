Biographie de Tony

26 ans

Nominé par les Habitantes de la Maison des Secrets puis éliminé par le public lors de l'Hebdo du 4 septembre 2015

Son secret "Je suis un Yamakasi" n'a jamais été dévoilé

Tony se définit comme un leader né. Sportif, ultra compétiteur, la gagne est sa seule motivation. Cascadeur, il aime les sports de l’extrême et n’a peur de rien. Il a participé aux cascades de plusieurs films de renom et en est assez fier… Doté d’un franc parler qui lui a toujours permis de s’affirmer dans un groupe sans jamais lui faire défaut, il se définit également être le rigolo de service. Avec Tony, aucune place pour la négativité, il pousse toujours ses amis à l’optimisme en les portant vers le haut. Sensible, il s’attache vite que ce soit en amitié comme en amour.



Facebook Tony



Twitter @TONYSecretStory