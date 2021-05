Biographie de Tressia

26 ans - VALENCIENNES



Son parcours : LES CHTIS



Sa personnalité :

Tressia se décrit comme une grande enfant ! Atteinte du syndrome de Peter Pan, la jolie chti refuse de grandir et se complet dans une vie sans véritables objectifs en vivant aux crochets de ses parents. Insouciante et fêtarde, Tressia ne pense qu’à profiter et s’amuser. Joyeuse et drôle, la jolie blonde cache tout de même une grande sensibilité et de nombreux complexes.



Son parcours amoureux :

Célibataire depuis 135 jours, après une relation de 1 an, Tressia reçoit systématiquement les mêmes reproches de ses amants : « Je fais toujours passé ma petite personne avant l’autre »

Traumatisée par sa première histoire où elle s’est énormément investie, la jolie blonde se protège inconsciemment et ne permet pas à ses nouvelles conquêtes de construire une belle histoire.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Tressia attend de Lucie qu’elle l’aide à reprendre confiance en elle et mettre de côtés ses complexes. La chti souhaite soigner sa peur de l’échec et enfin, grandir et s’accepter comme femme.