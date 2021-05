Biographie de Tristan Girard

TRISTAN GIRARD (Mathieu Alexandre)



33 ANS



SA FAMILLE

En couple avec Gwen.

SA CARACTERISATION



Jeune homme sympa, fantaisiste un peu tête en l’air.

Amoureux de sa copine.

Ils incarnent le couple cool et moderne.

Il est légèrement fainéant.

SA BACK-STORY



Originaire de Sète, il est parti en Bretagne où il y a rencontré Gwen.

Il rentre avec elle à Sète pour reprendre l’ancien café de sa grand-mère.

Avec Gwen, ils ont du mal à joindre les 2 bouts et à rembourser leur emprunt. Tristan a une idée : proposer un service de livraison. Ils engagent Enzo, un jeune beau gosse, pour faire les livraisons. Tristan est jaloux d’Enzo qui charme toutes les femmes. Le service de livraison fait un carton, tout le monde commande un supplément graine de courges. Mais Tristan s’aperçoit qu’il s’agit en fait d’un code pour qu’Enzo livre sa drogue. Il veut en parler à Gwen mais elle est tellement heureuse du succès du service qu’il n’ose pas. Lorsque Gwen s’en rend compte, ils doivent virer Enzo.





La gestion du Spoon met le couple Tristan-Gwen à rude épreuve. Tristan aimerait retrouver la tendresse des débuts, mais Gwen est trop stressée par le travail pour se laisser entraîner dans des plans romantiques. Pour se libérer du temps à deux, Tristan décide de réembaucher Enzo, contre l’avis de Gwen. La tension s’accroît quand Gwen accepte de garder Nina, le bébé de Lou, pendant quelques temps. Elle ne tarde pas à être surmenée et Tristan l’accable de reproches. Heureusement, Enzo est là pour l’aider, ce qui scelle la réconciliation entre Gwen et le jeune serveur. Gwen finit même par craquer en tombant dans les bras d’Enzo. Tristan les surprend en plein ébat sexuel. Le couple se sépare.

Tristan est débordé depuis le départ de Gwen. Il cherche une nouvelle serveuse. Gwen se propose de revenir en tant que serveuse. Il accepte. Lorsque Tristan drague ouvertement une cliente, Gwen lui fait des reproches, elle ne trouve pas cela professionnel.





Tristan est devenu accro aux jeux et passe son temps à parier en ligne sur des courses hippiques. Quand Gwen s’intéresse à sa passion pour se rapprocher de lui, il est atterré par les choix qu’elle fait en matière de chevaux, puis s’agace quand elle se met à gagner systématiquement alors qu’elle n’y connait rien. Furieux après avoir perdu une grosse somme avec Gwen au casino, il lui avoue qu’il s’intéresse aux jeux pour ne pas penser à elle.

Avec Gwen, ils décident de privatiser le Spoon pour payer leurs arriérés d’URSSAF. Un agent de l’URSSAF leur annonce qu’il ne peut pas leur accorder de délai supplémentaire mais serait intéressé pour privatiser l’endroit pour organiser la soirée de Noël de son association « les amis de la nature ». Lors de la soirée, Tristan et Gwen sont très gênés quand ils découvrent qu’il s’agit d’un évènement naturiste : tous les convives sont nus. Mais la soirée est un succès et le couple finit par se joindre à eux. Gwen et Tristan se rapprochent et s’embrassent passionnément.





Tristan est contrarié quand Gwen lui annonce qu’elle a prévu de préparer un Noël avec Lucie et Christophe qui ne passent pas les fêtes en famille. Il avait en effet prévu de lui faire une surprise pour Noël. Gwen est chagrinée quand Lucie et Christophe annulent leur venue au diner, elle ne voulait pas passer Noël seule. Mais Tristan lui dévoile sa surprise : il a réuni Lucie et Christophe autour d’une table grandiose.





Plus tard, Tristan annonce à Gwen que ses parents n’organiseront pas leur traditionnel réveillon du Nouvel an. Elle est déçue. Tristan lui propose un petit weekend à la place. Gwen se met à flipper car elle craint que les parents de Tristan ne l’aient blacklistée depuis son aventure avec Enzo et ne veuillent donc plus passer le réveillon avec elle. Tristan la rassure : en vérité c’est lui qui n’avait pas envie d’aller chez eux pour le réveillon.