Biographie de Tristan

TRISTAN - 12 ANS - BARCELONE (ESPAGNE)

À seulement 12 ans, Tristan a déjà tout d’un vrai rockeur. Bercé dans cet univers musical par ses parents, le jeune garçon a suivi la même passion et y a ajouté sa petite touche personnelle en pratiquant le Ukulélé.

En famille, avec son papa, sa maman et sa sœur, ils ont même créé leur groupe avec lequel ils font quelques scènes.

En participant à The Voice Kids, Tristan souhaite réveiller le public et les coachs avec une bonne dose de Rock. Il interprète « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana, accompagné de son fidèle Ukulélé.