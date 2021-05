Biographie de Trudy

22 ans - Laval (Canada)



TITRE CHANTÉ : "Price Tag", Jessie J.

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE GAËLLE : " Lady Marmelade "

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Love me, please love me" (Michel Polnareff)



Cette jeune canadienne, mannequin professionnelle, a toujours rêvé d'être chanteuse.

Il y a trois ans, Trudy se fait repérer et signe un contrat d'un an avec un grand label. Malheureusement, son contrat n'aboutit pas et Trudy ne voit pas sa carrière de chanteuse décoller comme elle le souhaite. Trudy sait qu'il est difficile d'avoir une véritable carrière de chanteuse au Québec.

Elle décide donc, et pour la première fois, de traverser l'Atlantique et de participer à l'aventure The Voice, afin de faire découvrir sa voix et montrer ce qu'elle vaut.