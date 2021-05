Biographie de Tugdual

Tugdual, 27 ans - Côtes-d'Armor (22)

Ancien grand timide, devenu un jeune adulte ambitieux, Tugdual a choisi un métier connecté pour travailler, où et quand, il le veut afin de pouvoir voyager dans le monde entier. Indépendant, il tient plus que tout à sa liberté ! Ce jeune breton vient sur Koh-Lanta pour jouer et il n’hésitera pas à user de stratégies pour aller au bout de son rêve : gagner Koh-Lanta.



Tugdual a été éliminé lors du rendez-vous des ambassadeurs composés de Marguerite VS Fabian (Emission 8 - avant réunification)