Biographie de Ubare

Originaire de Séoul en Corée du Sud, Ubare commence la musique en apprenant le piano à l’âge de 6 ans. Le chant arrive beaucoup plus tard, à 21 ans, lorsqu’elle gagne un concours dans son pays. Tout commence alors pour la jeune femme qui sort son 1er album et enchaîne les concerts. Passionnée par la France et la culture française, Ubare décide de venir y étudier la musique, il y a 2 ans. Elle y apprend notre langue et se produit sur quelques scènes parisiennes. Depuis quelques mois, cette jeune maman de 29 ans vit de nouveau en Corée du Sud. Pour elle, participer à « The Voice » est une grande et belle opportunité de revenir et de continuer à faire de la musique en France.





Auditions à l’aveugle :

Sympathique – Pink Martini