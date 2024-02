Fils de Vanessa et frère d’Ophélie, Ulysse, incarné par Jérémy Charvet, est un talentueux avocat. Son aisance est impressionnante et il ne laisse personne indifférent. Sous ses airs inoffensifs, il se révèle être un homme de loi redoutable, qui n’hésite pas à jouer de toutes les failles d’une procédure pour obtenir la relaxe de ses clients. Maîtrise et correction le définissent parfaitement. La seule personne qui l’impressionne demeure sa mère, Vanessa.