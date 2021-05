Biographie de Valentin

A seulement 16 ans, Clem découvre qu’elle est enceinte de quatorze semaines. N’ayant pas d’autres choix, elle mène sa grossesse à terme et Valentin voit le jour ! Il est le fils de Clémentine Boissier et de Julien Brimont, lui aussi lycéen.





Pour élever Valentin alias Vava, Clem reste d’abord chez ses parent. Difficile de concilier sa vie de jeune maman et de lycéenne ! Heureusement, elle peut compter sur l’aide de ses parents, Caroline et Jean-Paul Boissier, mais aussi sur les parents de Julien, Marie-France et Michel Brimont. Ces derniers prennent d’ailleurs beaucoup de place dans l’éducation de leur petit-fils, qu’ils imaginent différente de celle donnée par la famille Boissier.



Clem a 20 ans et décide de prendre son indépendance en s’installant à la coloc avec Vava. Le petit garçon cohabite avec Hicham et Alyzée, les deux meilleurs amis de sa maman. Clem vient de rencontrer Jérôme mais ne parvient pas à oublier son premier amour, Julien.



Valentin vit le premier drame de sa vie à seulement 5 ans. Son papa Julien, meurt dans un accident de voiture… Heureusement, il peut compter sur l’amour de Clem et de son nouveau petit-ami Jérôme qui va l’élever comme son fils ! Ces derniers se marient et donnent une petite soeur à Vava, Emma.



Toute la famille part s’installer à la campagne mais très vite, Clem ne se sent pas à sa place. Lorsque Jérôme la trompe avec une ancienne petite-amie, elle décide de repartir avec ses enfants sous le bras, direction Cheynouville.



Dans la saison 9 : Valentin, le petit Vava est devenu le beau Val ! A 15 ans, le fils que Clem a eu au même âge avec son amour de jeunesse Julien, a déjà vécu bien des drames. Sa maman vient de se réveiller après six ans de coma. Six ans durant lesquels il a dû continuer à vivre, élevé par ses grands-parents paternels. Les retrouvailles avec cette maman qu’il ne connaît plus, vont s’avérer