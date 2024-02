Valentin Kretz est le deuxième des quatre fils de Sandrine et Olivier Kretz, fondateurs de Kretz and Partners. Depuis une dizaine d’années, les parents et leurs enfants sont chargés de dénicher des biens de rêve à leur clientèle prestigieuse.

Valentin Kretz a rencontré Charina Sarte, une créatrice de mode renommée aux États-Unis et en Asie, aux Philippines. Après quelques années de concubinage, le couple a décidé de se marier en 2017. Ensemble, ils ont un fils, Noah, né en décembre de la même année.