Biographie de Valentin Stuff

Valentin- 24 ans de Paris (75)



Titre Interprété "Pull Marine" - Isabelle Adjani





Valentin possède une voix particulière. Il commence la musique à l’âge de 13 ans, dans un groupe de rock qu’il monte avec 4 de ses amis. Postant des vidéos sur internet, il n’est pas épargné par les critiques sur sa voix grave mais le jeune homme est déterminé et persiste.

De nature pragmatique, il continue ses études, tout en se produisant dans sa région avec plusieurs groupes. Quelques années plus tard, sa passion le pousse à intégrer le conservatoire de musique.

Enchaînant les scènes avec son groupe, l’envie de faire de la chanson son métier devient de plus en plus évidente et le jeune homme commence à passer des castings. Seulement sa voix atypique lui vaut plusieurs refus.



Valentin assume aujourd’hui complétement cette voix et décide même d’interpréter « une chanson de fille » d’Isabelle Adjani, pour convaincre les coachs.

Pour le jeune homme de 24 ans, participer à The Voice est l’occasion d’être enfin entendu et reconnu.

Pour les battles, Nathalia et Valentin Stuff s’affrontent sur « Je te pardonne » de Maître Gims ft. Sia. Nathalia ira à l'épreuve ultime et Valentin Stuff sera volé par Zazie.

Pour l'épreuve ultime Valentin Stuff - « Life On Mars » de David Bowie --> éliminé par son coach Zazie