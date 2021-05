Biographie de Valentin F

Valentin - 19 ans de Augny (57)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "Your Song" - Elton John





Valentin découvre la musique dès l’âge de 3 ans en jouant sur le piano de sa maman. Pendant plusieurs années, il se consacre uniquement à cet instrument et ce n’est qu’au collège qu’il commence à chanter.



Prenant confiance en lui, le jeune homme se produit alors sur quelques scènes régionales.

La musique a toujours été une passion pour Valentin, qui a préféré privilégier ses études, pour se laisser le temps de la réflexion.



Aujourd’hui, le jeune homme veut faire de la musique sa priorité numéro une. Pour lui, The Voice est un tremplin qui va lui permettre de se faire connaître en étant jugé uniquement sur sa voix.



Imane VS Valentin F. - « Come » (Jain) (Saison 6) --> Valentin éliminé aux battles par son coach Mika