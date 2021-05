Biographie de Valentin

VALENTIN - 13 ANS ( THONEX (SUISSE)





TEAM MATT





Originaire de Madagascar, Valentin vit en Suisse. Dès son plus jeune âge, il commence à chanter en regardant des clips à la télévision. Il prend alors des cours de violoncelle puis décide de se consacrer uniquement au chant. Très attaché à son île natale, le jeune garçon est soutenu par toute sa famille qui le suit grâce à ses vidéos postées sur internet. Pour Valentin, The Voice Kids est un rêve depuis des années. C’est son premier concours de chant et le jeune garçon veut rendre fiers ses proches, qu’ils soient en Suisse ou à Madagascar.





AUDITION A L'AVEUGLE

CHER - "Believe"





BATTLES

JOYCE JONATHAN - "Je ne sais pas"