Biographie de Valerie Damidot

Valérie Damidot commence sa carrière télévisuelle en 1998. Elle travaille comme animatrice sur diverses émissions mineures puis dans les coulisses de la Star Academy. Elle sera aussi nommée directrice de casting de Loft Story 2. Elle devient ensuite journaliste à la rédaction de Vie privée, vie publique, émission présentée par Mireille Dumas sur France 33. En 2006, elle tient les manettes de l’émission D&CO sur M6. Le succès est tel qu’elle parvient à décrocher en plus et en prime-time une émission mensuelle. Après neuf ans de bons et loyaux services à retaper les intérieurs, Valérie Damidot a besoin de changer d’air. Elle quitte M6 pour NRJ 12 où des programmes divers et variés lui sont proposés. Malheureusement, les émissions qu’elle présente ne trouvent pas leur public et sont rapidement déprogrammées.

En 2016, elle participe à la septième saison de Danse avec les Stars et foulera le parquet avec Christian Millette.



SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Valérie Damidot et Christian Millette ont dansé un quickstep sur "Ma sorcière bien aimée".

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Valérie Damidot et Christian Millette ont dansé une rumba sur "She" (Elvis Costello).

PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Une samba pour Valérie Damidot et Christian Millette sur « On The Floor » (Jennifer Lopez).

PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Un tango pour Valérie Damidot et Christian Millette sur "El Tango de Roxane" (Moulin Rouge).

PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Une valse pour Valérie Damidot et Christian Millette sur « I Have Nothing » (Whitney Houston).

PRIME DU 19 NOVEMBRE 2016 : Valérie Damidot éliminée de l'aventure