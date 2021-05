Biographie de Valérie Daure

Valérie Daure, 35 ans de Montréal (Canada)





Très jeune, Valérie Daure subit le racisme de ses camarades. Pour s’en détacher et briser les barrières de la différence, la jeune femme se tourne, dans un 1er temps, vers le rire et devient humoriste au Canada.

Passionnée de musique mais se sentant trop réservée pour chanter, c’est grâce à un de ses ami qui lui demande de l’accompagner en tant que choriste à un concours que tout commence pour elle.



S’en suit sa participation à « La Voix » au Québec en 2014 puis la consécration lorsqu’elle est choisie en 2018 pour interpréter le premier rôle de la comédie musicale « Bodyguard » à Paris.



Aujourd’hui, Valérie Daure ouvre un nouveau chapitre de sa vie et veut se consacrer pleinement à la musique en France.





Pour son audition à l'aveugle, Valérie Daure interprète I Will Survive (Gloria Gaynor)

Pour son épreuve des KO, Valérie Daure a interprété Si seulement je pouvais lui manquer (Calogero) - L'aventure s'arrête là pour ce Talent : Julien Clerc ne l'ayant pas sélectionné pour les Battles