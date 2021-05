Biographie de Vanessa

Vanessa, alias Lisa, 28 ans

Son secret : "Je suis une ancienne candidate de Secret Story"



Le retour de notre charmante Vanessa… Fini la jeune femme aux rondeurs de l’adolescence encore présentes qui affichait fièrement son accent du nord et sa blondeur peroxydée… C’est une très jolie presque trentenaire qui nous apparaît aujourd’hui, classe, élégante, joliment élancée et à l’accent parisien après 5 années passées dans la capitale… De la saison 3 elle n’a gardé que son caractère. Toujours aussi trempé, sans langue de bois, elle voit son entrée dans cette saison 9 comme une revanche, un challenge à nous faire oublier la jeune fille effacée d’il y a 5 ans en s’affirmant entièrement et pourquoi pas aller jusqu’en finale pour faire comme sa rivale de l’époque, Émilie, et gagner cette nouvelle saison !