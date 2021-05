Biographie de Vay

Vay, 20 ans de Narbonne (13)





Pourtant très bon élève au lycée, Vay décide de quitter les bancs de l’école pour se consacrer à sa passion et essayer de vivre de la musique.

Véritable autodidacte, le jeune homme aborde la musique au feeling et apprend le chant, la guitare et le piano, en regardant des vidéos sur internet.



Soutenue par sa famille, c’est sa sœur qui envoie une vidéo aux équipes de casting.

Aujourd’hui, Vay est déterminé à réaliser son rêve mais veut surtout travailler avec des professionnels.

Pour lui, The Voice est l’endroit « où tout peut commencer ».





A son audition à l'aveugle, Vay interprète « Stay » - Rihanna

Pour son épreuve des KO, Vay – California Dreamin’ (The Mamas and The Papas) - sélectionné

Pour l'épreuve des Battles, Vay était opposé à Maxime Cassady sur Say Say Say (Paul Mc Cartney & Michael Jackson). Soprano, leur coach, a décidé d'éliminer Maxime Cassady et de garder Vay pour les grands shows en direct.







Pour le premier direct, Vay a interprété "La chanson des vieux amants" de Jacques Brel et sauvé par son coach Soprano





Pour le deuxième direct et quart de finale Vay a interprété Giant (Calvin Harris & Rag N'Bone Man) - Soprano, son coach, a décidé d'éliminer Gage et de garder Vay pour la demi-finale en direct





Pour la demi-finale en direct, Vay a interprété "As" de Stevie Wonder- Le public choisit Clément pour la finale - l'aventure s'arrête là pour Vay