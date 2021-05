Biographie de Véronic DiCaire

Depuis son arrivée en France en 2010 avec son spectacle One Woman Show, Véronic DiCaire est devenue une imitatrice populaire auprès des français, se produisant au théâtre de la Gaîté Montparnasse, à La Cigale, au Casino de Paris et même dans la salle mythique de L’Olympia. Une véritable show girl qui est rapidement devenue aussi aimée que ses compatriotes Stéphane Rousseau et Anthony Kavanagh.



Invitée dans de nombreux programmes télévisés en France, comme aux Etats-Unis, elle sera choisie en 2011 pour être jurée de X Factor version française sur M6, aux côtés de Christophe Willem, Henry Padovani (du groupe Police) et Olivier Schultheis. Le 24 novembre 2012, elle co-animera même Céline Dion Le Grand Show aux côtés de Michel Drucker et de son amie Céline Dion, émission diffusée sur France 2.



Grâce à un succès toujours grandissant, la chanteuse et imitatrice a donné plus de 100 représentations de son spectacle Voices à Las Vegas, sur la scène de l'hôtel-casino Bally's, et ce depuis le 20 juin 2013. Avant cette date, elle avait assuré la première partie du spectacle Taking Chances de Céline Dion au Centre Bell à Montréal. En plus de sa carrière aux Etats-Unis, Véronic DiCaire continue également son parcours en Europe avec une version revisitée de Voices qu’elle a présenté à L’Olympia en février 2015.



Véronic DiCaire participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Son partenaire est Christian Millette





