Biographie de Véronique (la CPE)

Véronique est investie, bosseuse, à l’écoute de tous, entièrement dévouée à la vie du collège. Elle connaît tous les élèves, leurs noms, leur classe, leur niveau, leur contexte familial ; idem pour les profs et leurs emplois du temps… Et bien sûr, pour le règlement intérieur, sa Bible.



Mais bien au-delà de ça, quel que soit le sujet, Véronique sait. Elle a lu toutes les études sur l’éducation, la psychologie, l’autorité, l’adolescence, le bio, les nouvelles filières, le lien entre la couleur des murs et la vitesse d’acquisition des connaissances… Et elle explique tout ça à qui veut l’entendre, outrepassant volontiers ses attributions pour se mêler de tout. Xavier la laisse faire, car elle pallie ainsi tout un tas de difficultés.



Sam représente tout ce que Véronique rêverait d’être : prof, sexy, libre, mère et aimée de Xavier, car Véronique est amoureuse de Xavier…