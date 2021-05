Biographie de Victoire Lazzari

Victoire Lazzari (Solène Hébert)

Célibataire

Sœur de Sandrine Lazzari

Belle-sœur de Laurence Moiret

Tante de Lucas et Arthur Lazzari-Moiret

Bombe atomique romantique de son temps. Elle a deux visages : indépendante, vive et drôle, elle devient ultra-vulnérable quand elle est amoureuse. Et a un don pour tomber sur des sales mecs. Elle cherche l’amour mais… sur Tinder. Plutôt fun, aime faire des blagues avec Bastien Laval.

Victoire est la petite sœur de Sandrine Lazarri. Fêtarde dans l’âme et à 100% urbaine, cette célibataire est un peu ennuyée par la vie provinciale qu’elle juge « vraiment trop calme ». Elle cherche l’amour et pour mettre toutes les chances de son côté, elle s’est inscrite sur un nombre de sites de rencontres impressionnants. D’ailleurs, cela fait 3 semaines qu’elle parle sur internet avec un inconnu. Leur conversion la passionne, il la comprend, elle est en train de tomber amoureuse.





SA BACK-STORY





Victoire a rendez-vous avec le mystérieux inconnu qu’elle a rencontré sur internet. Elle n’a jamais vu sa photo et ne connaît pas son nom mais décide tout de même de le rencontrer. Il lui donne un rdv dans un hôtel et ils commencent des relations sexuelles torrides et sulfureuses lors desquelles elle ne peut pas voir son visage ni entendre sa voix. Elle ne se reconnait plus, elle essaye d’arrêter mais c’est plus fort qu’elle, elle est attirée par cet homme.





Un temps, elle suspecte Bastien. Avant de finalement découvrir qu’il s’agit de Franck, un ancien patient. Elle entame une relation avec lui. Mais il commence à l’isoler de ses proches, il la fait virer… Bref, c’est un pervers narcissique qui la détruit à petit feu jusqu’à ce que sa sœur, Sandrine intervienne et l’aide à mettre fin définitivement à cette relation malsaine.





Sandrine l’invite chez elle pour couper les ponts avec Franck. Elle finit par réussir à le quitter, ce qui le met dans une colère noire. Il vient lui faire un esclandre à l’hôpital mais heureusement Bastien est là pour la défendre. Marianne lui demande de porter plainte contre lui afin qu’il ne revienne plus et ne recommence pas avec une autre femme.





Victoire est jalouse d’Emma, une patiente qui drague ouvertement Bastien. Lorsque cette dernière sort de l’hôpital, il commence à sortir avec elle et avoue même être en train de tomber amoureux. Cela agace Victoire, qui tente de saboter leur relation.





Victoire réclame sans cesse l’aide Bastien, il ne peut s’empêcher de toujours voler à son secours. Emma qui se retrouve en plan à plusieurs reprises, finit par le quitter.





Emma a très mal pris cette séparation et a décidé de se venger de Bastien. Elle l’humilie et porte également plainte contre lui, l’accusant de harcèlement et mettant ainsi en cause l’hôpital. Victoire organise la défense de Bastien et encourage les médecins à témoigner en sa faveur.





Bastien a menti à sa mère, Fabienne en lui faisant croire qu’il avait une fiancée. Piégé par son mensonge, il demande à Victoire de jouer la petite-amie parfaite pour Fabienne. Le diner de rencontre semble se dérouler à merveille, Victoire a réponse à tout mais lorsqu’elle s’éclipse, Fabienne dit à Bastien qu’elle déteste Victoire et qu’elle préfèrerait même qu’il soit gay. Bastien n’ose pas le dire à Victoire qui l’apprend plus tard par Fabienne.





Victoire soigne Fabienne lorsqu’elle fait un malaise, elle découvre que Fabienne est enceinte. Bastien prend très mal la nouvelle, Victoire essaie de temporiser entre la mère et le fils.





Victoire sauve Dylan qui était en train de s’étouffer avec une cacahouète. Le jeune homme tombe amoureux d’elle et vient lui chanter la sérénade à l’hôpital. Touchée, Victoire explique à Dylan qu’elle n’est pas faite pour lui et qu’il ne se passera jamais rien entre eux.





Fabienne revient à Sète pour des examens de contrôle, elle pense toujours que Bastien et Victoire sont ensemble. Elle veut alors s’installer chez eux. Bastien convainc Victoire de continuer à jouer le jeu et de les laisser sa mère et lui s’installer quelques jours chez elle. Bastien se prend au jeu. Mais Fabienne finit par découvrir le pot-aux-roses.





Victoire demande à Bastien de dire la vérité à sa mère au sujet de leur relation car le mensonge n’est plus tenable. Mais Bastien n’y arrive pas et c’est Fabienne qui découvre la vérité par elle-même. Elle se désole alors de cette situation : pour elle Bastien et Victoire sont faits l’un pour l’autre.





Victoire flashe sur un patient particulièrement mignon, qui s’avère être Etienne Cochard, un ancien camarade de classe qu’elle surnommait « bouboule » en raison de sa surcharge pondérale. Victoire est mal et se confond en excuses. Bastien se montre jaloux de ce rapprochement entre Victoire et Etienne. Mais Victoire découvre qu’Etienne est gay et intéressé par Bastien. Les deux hommes se rapprochent, au grand désespoir de Victoire. Etienne finit par lui avouer qu’ils sont juste potes : Bastien étant hétéro et fou amoureux de Victoire.





Victoire est perplexe : Bastien refuse de fêter Noël malgré l’invitation de sa mère à La Rochelle. Elle insiste auprès de Sandrine pour l’inviter au réveillon. Sandrine finit par céder mais Bastien esquive : finalement il ira fêter le réveillon à la Rochelle. En découvrant une garde que Bastien a confirmé le soir de Noël à l’hôpital, Victoire comprend qu’il lui a menti. Elle se met à lui en vouloir jusqu’à ce que Tristan lui raconte la raison du comportement de Bastien : il déteste Noël car ses grands-parents sont morts dans un accident de voiture au retour du réveillon. Victoire décide alors de rester à l’hôpital pour fêter Noël avec lui pour lui créer de meilleurs souvenirs. Lors de cette soirée, ils se rapprochent et finissent par s’embrasser.





Bastien et Victoire sont à deux doigts de se faire surprendre par Marianne alors qu’ils viennent de faire l’amour une 2e fois. Ils décident de devenir « sex friends » et posent des règles strictes. Victoire est blessée lorsque Bastien prétend avoir conclu avec son ancien crush du lycée le soir du jour de l’an mais feint l’indifférence. Pour se venger, elle annonce à Bastien qu’elle est train de faire un dossier pour poursuivre son internat à Paris. Lorsque Bastien lui offre son parfum préféré pour lui dire qu’elle va lui manquer, Victoire est touchée. Elle confie ensuite à sa sœur qu’elle est embêtée d’avoir menti à Bastien : elle a inventé cette histoire de dossier pour le contrarier. Sandrine explose et la somme de prendre son courage à deux mains et d’avouer enfin son amour à Bastien. Elle lui avoue donc la vérité et lui dit qu’elle veut être en couple avec lui. Lui est ravi, cette histoire de fille au nouvel an était un mensonge pour la rendre jalouse. Ils décident donc de se mettre ensemble. Plus tard, Victoire est abasourdie quand elle apprend que Bastien a annulé un weekend avec Tristan pour rester avec elle. Elle ne veut pas qu’il se sacrifie pour elle, car elle ne serait pas prête à faire la même chose de son côté. Bastien lui fait la tête, puis les deux amoureux se réconcilient.





Fabienne incite Victoire à se marier avec Bastien mais Victoire ne se sent pas prête. Elle a besoin de prendre son temps.





Dans l’affaire du corbeau, elle ne croit pas au fait que Marianne ait pu voler un rein.





Elle suit la grossesse de Fabienne et finit par lui révéler qu’elle attend une petite-fille.





Alors que Victoire a insisté lourdement auprès de Bastien pour qu’il la rejoigne à une soirée entre copines, il est victime d’un accident de voiture en chemin. Victoire est effondrée : Bastien est plongé dans un profond coma et elle se sent responsable de l’accident. Il est possible de l’opérer mais ses chances de survivre à cette opération sont minces, tandis qu’il est peu probable qu’il se réveille un jour s’il n’est pas opéré. Victoire essaye de convaincre Fabienne de procéder à cette opération mais la mère de Bastien s’y oppose et refuse de prendre en compte l’avis de Victoire. Elle la croit en effet responsable de l’accident de Bastien. C’est peine perdue pour Victoire, surtout que l’opération devient rapidement impossible. Fabienne demande alors à ce que Bastien soit transféré à La Rochelle, sans la consulter. Victoire est effondrée.





Victoire part à La Rochelle rendre visite à Bastien malgré ses relations compliquées avec Fabienne. A son retour, elle est en pleine dépression. Sandrine est aux petits soins pour elle. Sur les conseils de Lucie, Victoire décide de retourner travailler, mais le quotidien à l’hôpital n’est vraiment pas simple pour elle, tout la ramène à Bastien. Renaud l’oblige alors à prendre quelques jours de vacances. Mais cela n’arrange pas l’état de Victoire qui s’enfonce alors dans la dépression malgré le soutien de Sandrine et Lucie. Victoire en vient à avoir des visions de Bastien dans son appartement : elle croit passer du temps avec lui, partager son lit ou regarder la télé à ses côtés…





Victoire gaffe lors de sa première rencontre avec Samuel : elle le prend pour un visiteur qui traine dans la salle des internes, alors qu’il est le nouveau chef du service de gynécologie. Par la suite, le nouveau médecin reproche à Victoire l’impact de sa vie personnelle sur sa vie professionnelle et remet en cause sa vocation.





Elle prend en charge Jessica lorsqu’elle est hospitalisée suite à une crise d’angoisse après son agression.





Le soir de la Saint-Valentin, Victoire est en pleine dépression suite à la découverte du cadeau que Bastien souhaitait lui offrir à cette occasion. Elle noie son chagrin dans l’alcool et fait la connaissance d’une certaine Rachel au Spoon. Rachel la raccompagne chez elle et l’aide à se coucher. Si au départ Victoire se montre méfiante vis-à-vis de Rachel, une amitié nait entre les deux femmes.





Victoire se découvre alors des points communs avec elle : Rachel aussi a perdu l’homme qu’elle aimait dans un accident. Leur relation devient fusionnelle, Victoire en vient à faire passer son amie Lucie au second plan. Lucie s’inquiète pour Victoire et se méfie de l’influence de Rachel.





A l’hôpital les relations se tendent avec Samuel qui s’avère être le fils de Renaud.





Victoire fait partie de l’équipe qui sauve Soraya du Syndrome du Choc Toxique, ce qui la fait gagner du crédit aux yeux de Samuel.





Plus tard, Victoire retrouve Rachel hospitalisée suite à des convulsions dont elle a été victime. Elles apprennent alors qu’il s’agit d’une tumeur au cerveau. Rachel peut être opérée mais avec des risques d’effets secondaires assez lourds. Victoire est désemparée quand Rachel refuse l’opération. Mais une information que lui donne Lucie, fait douter Victoire sur son amitié avec Rachel : Rachel a trouvé du travail à l’homme qui a heurté la voiture de Bastien.