Biographie de Victoire

Victoire chante depuis longtemps, mais toujours en cachette dans sa chambre. C’est en tombant, par hasard, sur une vidéo de sa fille, que sa maman découvre son talent et décide alors de l’inscrire à des cours de chant.



Peu sûre d’elle, cette passionnée d’équitation envisage l’aventure The Voice Kids comme une belle expérience qui pourrait l’aider à prendre conscience de son talent et prendre confiance en elle.



Grande fan de Beyoncé, Victoire rêve de monter sur scène et de chanter comme son idole.







Equipe : Jenifer

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Homeless" (Marina Kaye)



Titre interprété lors des battles face à Norah et Marco : "Take me to church" (Hozier)



Marco remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Victoire.