Biographie de Victor Brunet

BIOGRAPHIE VICTOR BRUNET





Père de Lola et Timothée.

Il est séparé de Carla, la mère de ses enfants. Carla a quitté le foyer familial lorsque Lola n’avait que 10 ans et a emmené Timothée avec elle. Il a élevé seul Lola. Aujourd’hui, il est en couple avec Lou.



Ses parents sont des ouvriers agricoles qui ont trimé toute leur vie pour un petit salaire. Il a eu une enfance heureuse, aimante, mais très modeste. Sa mère, Fanny Casteli, travaillait au mas Bellanger.



Victor est un homme élégant, magnétique. Il est également charmeur, malin, intelligent et plutôt chaleureux avec les autres. Il plait aux femmes, et les hommes peuvent le considérer comme un modèle. Pour d’autres, c’est aussi celui qu’on jalouse et qu’on aime détester.



S’il rend volontiers service à son prochain, c’est toujours à condition d’y trouver un intérêt propre. Il peut donc s’avérer manipulateur et cynique.

Il est également très ambitieux et se rêve en homme d’affaires. Il a une revanche à prendre sur la vie, et ne veut pas reproduire le schéma dans lequel il a grandi. Il est entrepreneur, et a un train de vie confortable. Victor habite un appartement avec vue sur Sète.





SA BACK-STORY







Il y a plusieurs années, les parents de Victor ont travaillé à la ferme marine de Jeanne Bellanger comme ouvriers agricoles. Le père de Victor, Vincent Brunet, y est mort accidentellement noyé. Victor souhaite racheter la terre où son père a émis son dernier souffle afin d’y faire construire un complexe hôtelier de luxe à son nom.