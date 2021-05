Biographie de Victoria Adamo

16 ans - Gignac-la-Nerphe (13)



TITRE CHANTÉ : "Wrecking Ball" - Miley Cyrus

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE DIEM : "Bang Bang" (Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj)



D'origine sicilienne, Victoria est née dans une famille de musiciens. Très vite, elle attrape le virus du chant. Véritable passion pour elle, c'est avec étonnement qu'elle remporte ses premiers concours de chant et qu'elle acquiert une petite notoriété dans sa région du sud-est de la France.

En 2014, elle est sélectionnée pour participer à la première saison de The Voice Kids. Elle ira jusqu'aux Battles dans l'équipe de Jenifer.

Forte de cette expérience, Victoria espère pouvoir aller encore plus loin dans The Voice et revivre à nouveau cette jolie aventure. Elle espère se montrer à la hauteur des talents plus âgés, et parfois plus expérimentés qu'elle.