Biographie de Victoria Silvstedt

Ma Devise: "Traitez les autres comme vous souhaitez être traité et n'abandonnez jamais"

Mes Qualités: Positive, pleine d'Energie, Honnête et Généreuse



Mon petit Défaut: Impatiente

Mes Hobbies: Equitation, Ski, Voyages et Danse

Ce que je regarde à la TV: Les Infos, la Météo sur TF1, CNN, Fox News, CNBC ( "J'adore suivre l'actualité de la bourse" ), Danse avec les Stars, 50 mn Inside et Celebrity Gossip sur E! Channel.

Ma Bio Express: C'est en 1992 qu'elle participe au concours Miss Sweden et gagne la deuxième place. L'année suivante, elle représente son pays (Suède) au concours Miss Monde. Elle fait partie des 8 Finalistes. En 1994, elle arrive à Paris, et travaille comme Mannequin. Elle est élue " Playmate du mois " de Décembre 1996. Elle est élue " Playmate de l'Année " par le magazine Playboy en 1997. Entre 1998/1999, elle est choisie comme mannequin pour la campagne " GUESS ". Coté cinéma, Elle apparaît dans plusieurs films tels que Boat Trip et Snow, Sex and Sun(2002). En 2007, elle tourne dans " Carry on London ", une comédie anglaise produite par Primewood Studios. La même année, elle joue dans le film " Matrimonio alle Bahamas ", un film italien de Massimo Boldi (auteur et producteur). Elle décide de lancer sa propre ligne de sous-vêtements " Very Victoria Silsvstedt " en 2006. Côté télévision, elle co-anime l'émission " La Roue de la Fortune " avec Christophe Dechavanne de 2006 à 2011, ainsi que la version italienne de " La Roue de la Fortune " jusqu'en 2009.