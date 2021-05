Biographie de Vincent Cerutti

Vincent Cerutti est animateur radio (La Matinale de Chérie FM depuis la rentrée 2014) et journaliste sportif spécialisé sur les sports automobiles. Il le dit lui-même : "Je suis arrivé au divertissement un peu par hasard. Mais le hasard fait souvent bien les choses..." Il fait ses débuts en prime time sur TF1 à 29 ans, le 1er janvier 2011. Depuis, Vincent Cerutti s'est vu confier les commandes des émissions "Danse avec les stars" (avec Sandrine Quétier) et "Sosie ! Or not sosie ?". Il anime également le Loto depuis février 2014 en alternance avec Jean-Pierre Foucault , Sandrine Quétier et Estelle Denis . Ma Devise : "Ensemble pour le meilleur et le meilleur... Le pire est ailleurs non ? " Mes Qualités : A l'écoute, curieux et travailleur Mon petit Défaut : Ma naïveté quelquefois... mais ça m'aide aussi ! Mes Hobbies : Le sport automobile (endurance principalement), les petits week-ends à l'étranger, la cuisine et mon métier ! Et oui ! Mon Signe Astro : Poisson ascendant Taureau (mon ascendant prendrait le dessus visiblement...) Ce que je regarde à la TV : Les chaînes d'actualité, les divertissements d'hier et d'aujourd'hui... Je regarde un peu tout, partout, tout le temps... Pour parler de télévision, le plus simple est de la regarder et d'en faire !