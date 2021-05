Biographie de Vincent

Vincent, 27ans « Je m’oublie quand je suis en couple »

Vincent est célibataire depuis 175 jours. D’apparence extraverti et joyeux, aujourd’hui Vincent doute et est perdu. Il « n’est pas heureux » quand il est couple. Il donne beaucoup trop et ne reçoit pas assez. Il attend beaucoup de Lucie pour l’aider à aller mieux.

Précédentes aventure : Les Chtis, Les Anges, La Villa la Bataille des Couples