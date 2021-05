Biographie de Vincent

Son parcours :

LES CH'TIS - LES VACANCES DES ANGES - LA VILLA DES COEURS BRISES 4- LA VILLA : LA BATAILLE DES COUPLES

Sa personnalité :

Vincent est un bon vivant. Il aime faire la fête et se faire remarquer.



Son parcours amoureux :

Vincent a vécu une belle histoire d'amour avec Hillary après leur rencontre dans Les Ch'tis. Ensemble, ils sont devenus le couple emblématique de la télé-réalité après s'être mariés. Mais leur histoire n'a pas tenue. Aujourd'hui, il file le parfait amour avec Virginie, jeune femme encore méconnue du public, qu'il a rencontré pendant son aventure dans La villa des coeurs brisés 4.



Ses motivations pour La villa : la bataille des couples :

Ce n'est pas un secret, Vincent n'est pas du tout un grand sportif. Il va compter sur sa bonne humeur et sa facilité à communiquer avec les autres pour aller le plus loin dans l'aventure. Seul petit hic : son ex, Hillary, fait également partie de l'aventure ...