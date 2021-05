Biographie de Vincent Lagaf'

Il démarre en tant que marin pompier pendant deux ans. Il devient ensuite GO animateur au Club Med. Là, il est repéré par celui qui deviendra son producteur pendant plus de 20 ans.

Artiste, comédien, humoriste et animateur télé, mais aussi sportif, passioné de jet ski, Vincent Lagaf' est un homme aux multiples talents. Après quelques passages dans les cabarets, Vincent Lagaf' commence sa carrière à la télévision sur France 3 en 1987, dans "La Classe".

Au début des années 90, il décide de multiplier les expériences. Il se lance dans la musique avec des titres décalés: "Bo le lavabo" et "La Zoubida" et il monte sur scène avec divers spectacles comme "Le Surbook". Le succès est immédiat sur la scène du théâtre et dans les classements musicaux.

En janvier 1994, il arrive sur TF1 pour présenter sa première émission en prime time "Spécial Lagaf'". En 1995, il rejoint Philippe Bouvard et l'équipe des "Grosses têtes" sur TF1. En mars 1996, Lagaf' choisit l'animation du jeu et présente "L'or à la pelle", jusqu'en juin 1996, produit par Hervé Hubert. De janvier 1997 à juin 1999, il présente "Drôle de jeu", en prime-time. Dès février 1998, Vincent Lagaf' présente le fameux "Bigdil" en access prime-time. Ce jeu s'installera en access pendant 6 ans. Le jeu quotidien est Le rendez-vous des français, avec un record à 8 millions de téléspectateurs. Après près de 1350 émissions, Le Bigdil s'arrête le 23 juillet 2004. Vincent Lagaf' décide de se reposer quelques mois mais revient vite sur les plateaux de télévision. En juillet 2005, à 18h00, il prend les commandes de "Crésus" qui sera programmé jusqu'en septembre 2006.

Vincent Lagaf' après cette longue session, se retire quelques temps de la télévision pour revenir à ses premiers amours : le théâtre. Il joue dans une pièce "Pourquoi moi ?" et sillonne la France. Il écrit aussi pour le cinéma un rôle sur mesure dans le film "Le Baltringue" qui sortira à l'automne 2009.

En juin 2009, TF1 le rappelle pour présenter le jeu culte qui détient le record de longévité aux Etats-Unis : le juste Prix ! A peine la tournée théâtrale finie, Vincent Lagaf' revient donc sur TF1 à 19h00 pendant le mois d'août 2009 pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Le premier rendez-vous est couronné de succès : ils étaient jusqu'à plus de 7 millions de téléspectateurs devant leur télé pour voir la candidate remporter la première vitrine en toute fin d'émission !