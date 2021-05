Biographie de Vincent Niclo

Vincent Niclo est devenu en trois ans seulement l’un des chanteurs les plus populaires de la scène française en vendant plus de 800.000 exemplaires de ses trois derniers albums « Opéra Rouge », « Luis » et « Ce que je suis » composé de chansons inédites. Il prépare actuellement un album international qui sortira d'abord en Angleterre en février 2016 puis dans le reste du monde.

Il a également tenu dernièrement les rôles principaux de comédies musicales telles que « La belle est la bête » ou plus récemment « Les parapluies de Cherbourg » sous la direction de Michel Legrand. Après avoir été l’invité de Céline Dion en 2014 pour faire la première partie de ses 10 concerts à Bercy , Vincent Niclo vient de finir une tournée triomphale de plus de 70 dates jouées à guichets fermés en France, Suisse et Belgique, intitulée « Premier Rendez-vous ».



Au mois de novembre, il sortira le CD/DVD de la dernière représentation de cette tournée évènement captée, pour l'occasion, au Théâtre du Châtelet.



Vincent Niclo participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Sa partenaire est Katrina Patchett.





