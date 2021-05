Biographie de Vincent

Vincent - 23 ans de Paris (75)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "All I Ask" - Adèle



C’est dès l’âge de 6 ans que Vincent commence à faire des concours de chant nationaux et internationaux.

Gardant les pieds sur terre, le jeune homme continue ses études mais une fois diplômé, sa passion devenant de plus en plus prenante, il décide de ne se consacrer qu’à la musique.



Il participe à un championnat du monde aux Etats-Unis et remporte la médaille d’or en chant, dans la catégorie Jazz.

Depuis 3 ans, il se produit dans des piano bars.



Vincent se présente aux Auditions à l’Aveugle avec une chanson d’Adèle « All I ask». Pour ce jeune chanteur comédien, The Voice est l’occasion de se prouver qu’il a bel et bien sa place dans la musique.

Vincent VS Andréa Durand - « N’importe quoi » (Florent Pagny) (Saison6) --> Vincent éliminé aux battles par son coach M Pokora