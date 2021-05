Biographie de Vincent Vella

Vincent - 28 ans de Vitry sur Seine (94)



Titre interprété "Virtual Insanity" - Jamiroquai





Vincent est né à Paris dans une famille de mélomanes. Il se met au piano à 10 ans, à la guitare à 18 ans puis monte un groupe avec des potes alors qu’il n’est encore qu’au lycée.



Accompagné de son groupe, il décide de se lancer sérieusement et réussit à vivre pendant 3 ans de sa musique, mais cette voie s’avère plus difficile que prévue.



Depuis 1 an, Vincent travaille en tant que commercial mais le jeune homme n’abandonne pas pour autant sa passion et continue de chanter en parallèle.



Aujourd'hui, cet éternel performer décide de se lancer un défi en participant aux Auditions à l’Aveugle. Il veut impressionner les coachs en interprétant un titre difficile à chanter « Virtual Insanity » de Jamiroquai.







Pour les battles, Vincent et Fonetyk & Dama s’affrontent sur « Hall of Fame » de The Script ft. Will I Am. C'est Vincent qui remportera sa place à l'épreuve ultime.

Pour l'épreuve ultime Vincent Vella s’essaye à une reprise de Céline Dion « Le Ballet » --> Vincent éliminé par son coach M Pokora