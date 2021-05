Biographie de Vincent Vinel

Vincent VINEL - 20 ans des Clayes-sous-Bois (78)



Titre interprété : "Lose Yourself" - Eminem



Ce jeune homme d’origine bulgare, adopté à l’âge de deux ans a su chanter avant même de parler.

Malvoyant de naissance, Vincent a développé un talent inné pour la musique. Dès l’âge de 4 ans, ce parfait autodidacte à l’oreille absolue apprend le piano.

Il tente, par la suite, d’intégrer le Conservatoire de musique mais se voit refuser, car personne ne savait lire le braille musical.

Ce positif de nature n’est pas découragé par cet échec et décide de se produire dans les gares parisiennes dans le but de toucher le plus grand nombre.

C’est d’ailleurs à la gare Saint Lazare qu’il sera repéré pour participer aux Auditions à l’Aveugle.



Pour Vincent Vinel, participer au concours de The Voice est une chance de prouver qu’avoir un handicap n’empêche en rien de vivre ses rêves les plus fous.



Pour les battles, Vincent Vinel VS Guylaine reprennent « Love Me, Please Love Me » de Michel Polnareff. Vincent Vinel se qualifie pour l'épreuve ultime.

Manoah, Marvin Dupré et Vincent Vinel s’affrontent lors de l’Epreuve Ultime. Vincent Vinel ira aux lives.

Direct 1 du 20 mai 2017 : Vincent Vinel choisit de chante un titre de Queen : « Somebody To Love »

Direct 2 du 27 mai 2017 : Vincent Vinel reprend « Feel » de Robbie Williams en direct

Demi-finale du 3 juin 2017 : Vincent Vinel reprend « Earth Song » (Michael Jackson) - sauvé par le public et son coach Mika avec 77.2 points - finaliste deThe Voice 2017



Vincent Vinel finaliste de Mika termine 3è au classement derrière Lisandro Cuxi et Lucie, avec 23.7 % des votes du public