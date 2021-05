Biographie de Virgil

Virgil, 25 ans « J’ai l’amour malheureux »

Virgil est célibataire depuis 180 jours. Il est gentil drôle et plutôt sûr de lui… jusqu’à ce qu’il tombe amoureux. A partir de ce moment, il se transforme en « super relou » et les fait toutes partir. Dans une précédente aventure Virgil avait rencontré l’amour. Aujourd’hui son histoire est terminée. Il compte sur Lucie pour pouvoir enfin vivre heureux en amour.

Précédentes aventures : Moundir et les Apprentis Aventuriers, Les Princes et Princesses de l’amour, Les Marseillais Vs Le Reste du Monde