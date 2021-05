Biographie de Virginie Gaspard (volée)

Virginie Gaspard, 29 ans de l'Ile Maurice





Originaire de l’Île Maurice, Virginie a toujours chanté sous sa douche. C’est grâce à son compagnon, musicien professionnel, qu’elle prend conscience de son timbre de voix particulier.



Suite à sa participation à une émission musicale à Maurice, Virginie se fait repérer pour participer à la 8e saison de The Voice. Pour celle qui n’a jamais quitté son île natale ni même voyagé, c’est un rêve qui se réalise.

En montant sur la scène des Auditions à l’Aveugle, cette jeune maman de 3 enfants vient chercher l’espoir de devenir une chanteuse à part entière.





Pour son audition à l'aveugle, Virginie interprète Family Portrait (Pink)

Pour son épreuve des KO, Virginie – Il me dit que je suis belle (Patricia Kaas) - volé par Mika

Pour l'épreuve des Battles, Virginie VS Whitney sur Killing me softly (Jessie J). Mika, leur coach, a décidé d'éliminer Virginie et de garder Whitney pour les grands shows en direct.