Biographie de Virginie Schaeffer

Virginie a grandi dans une famille alsacienne où la musique occupe une place importante. Dans le sillage de ses grandes soeurs, la petite dernière de la famille intègre dès l’âge de 7 ans l’orchestre de mandoline et la chorale de son village. Le véritable déclic arrive lors qu’elle monte pour la première fois sur scène, à 13 ans.



En parallèle de ses études en relations internationales, la jeune femme entre au Conservatoire de Strasbourg. Après avoir occupé un poste de responsable communication, elle décide à 24 ans de tout quitter pour se consacrer entièrement à sa passion.



Depuis, tout en menant une vie de famille avec 3 enfants, elle compose, fait partie de plusieurs groupes et se produit dans le grand Est de la France et en Allemagne. Elle sera amenée à chanter l’hymne du club de foot de Strasbourg au Stade de France.



Pour Virginie, The Voice est un double défi. Elle souhaite être connu du grand public et montrer ainsi qu’il n’est jamais trop tard pour percer dans la musique.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Black Horse & The Cherry Tree » - KT Tunstall