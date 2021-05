Biographie de Virginie Vetrano (volée)

Virginie, 50 ans de Saint-Raphaël (83)





Depuis l’âge de 11 ans, Virginie chante dans des pianos bars. En 2011, elle se fait repérer et commence sa carrière sous le nom de Lisa Angell. Elle s’entoure d’auteurs, de compositeurs, qui lui composent plus de 4 albums en 4 ans.



En 2015, c’est la consécration, elle est choisit pour représenter la France à l’Eurovision. Malheureusement, elle finira 25ème sur 27; un douloureux échec qui mettra fin à sa carrière. La période qui suit fut extrêmement compliquée pour Virginie qui n’essuie que des critiques sur son physique et sur son âge.



Aujourd’hui, elle dit adieu à Lisa Angell et se présente sous son vrai prénom: Virginie. A 50 ans, c’est avec The Voice qu’elle compte commencer une nouvelle aventure.

Pour la première fois, elle ne sera jugée que pour sa voix; une façon pour elle de montrer sa vraie personnalité, comme l’évoque la chanson qu’elle a choisit d’interpréter « This is me ».





Pour son audition à l'aveugle, Virginie a interprété « This is me » - Keala Settle (BO The Greatest Showman)

Pour son épreuve des KO, Virginie a interprété Changer (Maître Gims) - Un choix payant puisque ce Talent a été retenu pour les Battles mais pas dans l'équipe de Julien Clerc, dans l'équipe de JENIFER

Pour l'épreuve des Battles, Virginie Vetrano était opposée à Léona Winter sur « No More Tears » (Barbra Streisand & Donna Summer) . Jenifer, leur coach, a décidé d'éliminer Virginier et de garder Léona Winter pour les grands shows en direct.