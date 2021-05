Biographie de Vivian

Son parcours :

Sa personnalité :

Vivian est connu pour son humour et son excessivité. Spontané et naturel, le jeune garçon ne renie pas son impulsivité et son côté sanguin incontrôlable. Mais derrière ses airs de clown un peu dingue se cache un jeune homme hypersensible et touchant.



Son parcours amoureux :

Après un parcours amoureux chaotique, Vivian rencontre l’amour, le vrai, avec Nathalie, une femme de 20 ans son aînée. Leur médiatisation et l’écart de maturité entre les deux amants auront raison de leur couple. Célibataire depuis deux ans, Vivian est encore fou amoureux de Nathalie mais a conscience que leur histoire est devenue impossible. Vivian trouve finalement l'amour dans La villa des coeurs brisés 3, où il a rencontré son double, Beverly. Les deux tourtereaux forment un couple explosif mais vivent une histoire passionnelle depuis un an. Ensemble, ils tentent l'aventure La villa : la bataille des couples. D'ailleurs, ils se voient déjà comme les grands gagnants !

Ses motivations pour La Villa : la bataille des couples :

Vivian est un grand sportif et espère que son corps sera un atout pour les épreuves physique. Il espère remporter les 50 000 euros afin de pouvoir offrir une belle voiture à son père et sa mère.