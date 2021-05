Biographie de Whitney - gagnante

Whitney - 19 ans du Vigan (30)





C’est grâce à son papa que Whitney découvre très jeune la musique. Grand fan de Whitney Houston, ce dernier lui fait écouter en boucle les albums. La jeune fille commence alors à chanter, comme si « c’était écrit dans sa destinée ».

Depuis, Whitney est devenue une star dans son village natal. Elle se produit régulièrement dans les restaurants, les maisons de retraite.



En parallèle de la musique la jeune fille de 19 ans suit des cours de droit par correspondance.

Aujourd’hui, elle décide de faire The Voice pour se lancer un défi: chanter devant un nouveau public et peut-être réaliser son rêve de devenir chanteuse.





Pour son audition à l'aveugle, Whitney interprète Friends (Marshmello & Anne-Marie)

Pour son épreuve des KO, Whitney a interprété I will always love you de Whitney Houston - Coup de coeur de Mika - Whitney sélectionnée pour les battles.

Pour l'épreuve des Battles, Virginie VS Whitney sur Killing me softly (Jessie J). Mika, leur coach, a décidé d'éliminer Virginie et de garder Whitney pour les grands shows en direct.



Pour le premier direct, Whitney a interprété "Shallow" de lady Gaga et sauvée par le public





Pour le deuxième direct et quart de finale Whitney a interprété Pour que tu m'aimes encore (Celine Dion). Mika, son coach, a décidé d'éliminer London Loko et de garder Whitney pour la demi-finale en direct

Pour la demi-finale en direct, Whitney a interprété "Make You Feel My Love" de Adele - Le public choisit Whitney pour la finale face à Gjon's Tears

Lors de la finale du jeudi 6 juin 2019, Whitney sacrée THE VOICE 2019 la plus belle voix avec pour coach Mika- c'est la deuxième femme dans l'histoire du concours à avoir remporté le trophée -

C'est la deuxième victoire pour Mika