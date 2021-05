Biographie de Will Barber

Will BARBER - 41 ans de Gruissan (11)



Titre interprété : "Another Brick In The Wall" - Pink Floyd



Avec un papa amateur de musique rock, Will a baigné dans cet univers depuis tout petit.

A 17 ans, il forme son 1er groupe, reprenant du « punk californien » puis un second orienté vers le métal. Au fil des années, il a voulu épurer sa musique et c’est seul, avec sa guitare, qu’il se produit aujourd’hui sur scène.



En parallèle, Will a ouvert son propre restaurant avec sa femme. Mais il y a 2 ans, poussée par cette dernière, il décide de se lancer à 100% dans la musique et se produit depuis, sur plusieurs scènes de sa région.

A 41 ans, participer à The Voice est un véritable challenge pour Will.



Avec son univers musical particulier, tourné vers la country et le blues, il souhaite se confronter à l’avis de professionnels et espère convaincre les coachs avec une reprise du célèbre groupe Pink Floyd.



Pour les battles, Will Barber et Delaurentis interprètent “Thank You” d’Alanis Morissette. Will Barber sera choisi pour l'épreuve ultime.



Pour l'épreuve ultime, Will Barber interprète « J’aime regarder les filles » de Patrick Coutin --> Will Barber éliminé par sa coach Zazie