Biographie de William

William - 26 ans - NICE (06)

C’est à 17 ans que William quitte sa Corse natale pour apprendre le métier de fleuriste à Nice. Il se fait alors rapidement une place dans le milieu. Responsable de boutique, il a tout de l’employé modèle et préféré des clients. Ce jeune homme a conscience de ce qu’il vaut et semble ne douter de rien !

FORMATION / PARCOURS

Titulaire du BP de l’école des fleuristes de Paris et d’un brevet de maîtrise, il remporte la médaille d’argent au concours du Meilleur Apprenti de France.

SON UNIVERS

William a un univers de prédilection : le mariage. Ce qu’il aime, c’est travailler les mises en scène florales. Son style : « moderne, graphique et linéaire ». Son travail est impeccable, précis, « lisible au premier coup d’œil ».

ENJEU PERSO

C’est un compétiteur dans l’âme : « Mon ambition c’est de tous les écraser ! »

William voudrait un jour ouvrir son enseigne et faire partie des plus grands noms du métier. Avant ça, il veut voyager et se nourrir de toutes les cultures florales.