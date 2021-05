Biographie de Xam Hurricane

A 23 ans, Xam Hurricane baigne dans la musique depuis son plus jeune âge grâce à son père et à son oncle, tous deux guitaristes. C’est donc très naturellement que le jeune homme commence lui aussi à en jouer, en famille. Au collège, il se «rebelle» et monte un groupe de rock avec lequel il se produit sur quelques scènes parisiennes. Il sait qu’il veut faire de la musique son métier. Pour lui, l’esprit de groupe décuple l’énergie sur scène. C’est donc un véritable défi qu’il se lance en se présentant seul aux Auditions à l’aveugle. Xam considère le rock comme un moyen de «lâcher ce qu’il y a au fond de l’âme». Ce soir, il veut conquérir le public et les coachs avec un titre du groupe mythique The Police.







Auditions à l’aveugle :

Roxanne – The Police