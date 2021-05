Biographie de Xavier

Xavier pour vous servir... ça va, je sais, je suis le beau gosse de service ! C'est vrai que j'ai un certain succès avec les filles... mais je n'arrive jamais à choisir, j'aime trop les femmes. Mais attention, je suis un séducteur, pas un dragueur ! Je reste un grand romantique.

Je suis content de que ce je fais. Même si c'est provisoire. Parce que moi, ce que je voulais, c'était devenir acteur. J'ai un physique, j'ai de la personnalité. On me l'a dit. Pour l'instant je me prépare. Enfin, je crois...

Et puis, c'est vrai que je suis bien au Camping Paradis. En fait, je crois que je me cherche encore...Je ne sais pas vraiment quelle est ma voie, quel sens je pourrais donner à ma vie. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Parfois, même dans ma tête, c'est un vrai tourbillon !

J'adore donner des conseils. Au fond je suis une vraie midinette... Vous savez quoi ? A chaque fois que je revois Titanic, je pleure d'un bout à l'autre ! Je vous parle même pas des 101 dalmatiens...