Biographie de Xavier

Patron d'une petite entreprise de plomberie, chauffage et climatisation. Xavier élève seul ses deux enfants Anoushka 7 ans, et Dimitri 16 ans. Depuis son divorce, il a fait une croix sur sa vie sentimentale, consacrant tout son temps libre à ses enfants et le reste à son boulot... Jusqu'au jour où Caro va entrer dans sa vie.