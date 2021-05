Biographie de Yamina

YAMINA - 27 ANS - BORDEAUX

Son parcours : 10 couples parfait



Sa personnalité :

Yamina se décrit comme une fille indépendante et pêchue. Toujours en quête du prince charmant, c’est une femme qui aime les hommes et qui adore être séduite. Yamina c’est un rayon de soleil, souriante et optimiste, elle est fière de ressembler à sa maman qui fut courageuse après son divorce.



Son parcours amoureux :

Dans l’émission « 10 couples parfait », Yamina rencontre Quentin – le petit frère de Thibault – avec qui elle tombe amoureuse. Leur couple n’a pas tenu mais cette relation la touche… deux ans qu’elle n’arrive pas à oublier cet ex qui a beaucoup compté dans sa vie. La fidélité n’est pas quelque chose de naturel aux yeux de Yamina. Tout est bon à prendre afin qu’elle prenne de la distance avec son ex.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Yamina espère oublier son ex, et souhaite que Lucie lui apprenne à laisser un homme entrer dans sa vie.