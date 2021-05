Biographie de Yann-Alrick Mortreuil

Yann-Alrick Mortreuil a commencé la danse dès l’âge de cinq ans. A douze ans, il découvre ce qui va vite devenir sa danse de prédilection : le boogie.



Finaliste à la Coupe du monde à Moscou en 2010, il atteint le quatrième rang mondial des meilleurs danseurs de boogie. Il est également médaillé de lindy hop.





Participation à Danse avec les stars :



Yann-Alrick Mortreuil participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Sa partenaire est Enjoy Phoenix.

Pour la septième saison, il dansera aux côtés de Karine Ferri.

SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Karine Ferri et Yann-Alrick Mortreuil ont dansé un chacha sur "This is What You Came For" (Calvin Harris feat. Rihanna).

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Karine Ferri et Yann-Alrick Mortreuil ont dansé un jive sur "I'll Be There For You" (The Rembrandts).

PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Une rumba pour Karine Ferri et Yann-Alrick sur « Les yeux de la Mama » (Kendji Girac).



PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Une samba pour Karine Ferri et Yann-Alrick sur "Sapés comme jamais" (Maître Gims).

PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Une danse contemporaine pour Karine Ferri et Yann-Alrick sur « Christine » (Christine And The Queens).

PRIME DU 19 ET DU 26 NOVEMBRE 2016 : Blessé, Christophe Licata le remplace sur la piste.

PRIME DU 3 DECEMBRE 2016 : Un tango en trio pour Karine Ferri, Yann-Alrick et Tonya Kinzinger sur « Cell Block Tango » (Chicago) suivi d'un chacha sur « Laissez-moi danser» (Dalida).



PRIME DU 10 DECEMBRE 2016 : Une salsa-kizomba pour Karine Ferri et Yann Alrick sur « Booty » (Jennifer Lopez) suivi d'une valse pour leur 2è danse sur « Ti Amo» (Umberto Tozzi)



Karine Ferri et Yann-Alrick Mortreuil n'ont pas été sauvés par le public face à Camille Lou et Grégoire Lyonnet