Biographie de Yann'Sine Jebli

20 ans - Tan-Tan Plage (Maroc)



TITRE CHANTÉ : "Dernière danse" - Indila

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE DALIA : "Feeling Good" (Nina Simone)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Comme toi" (Jean-Jacques Goldman)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Je Vole " (Michel Sardou)



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "Impossible (James Arthur)



Ce jeune homme de 20 ans est originaire d'un petit village de pêcheur au sud d'Agadir, au Maroc. Se destinant plutôt au dessin, le jeune homme découvre sa voix, par hasard, en chantant un titre enregistré sur le téléphone portable offert par son père. Rapidement, il développe un goût pour le chant et se fera connaître au Maroc, en participant à une émission de télévision qui le propulsera jusqu'en finale.

Fort de ce succès, Yann'sine part à la conquête de la France. En participant à The Voice, il veut rendre hommage à son village natal et rendre fière sa famille.