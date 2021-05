Biographie de Yann

YANN - 14 ANS - RIXHEIM (68)





TEAM JENIFER





La musique fait partie de la vie de Yann depuis toujours, il dit même « qu’elle est son jumeau ». A l’âge de 6 ans, il déménage dans un petit village. Ayant des difficultés à s’intégrer, il se plonge dans la musique et chante dans la cour de l’école. Il commence alors à se faire des amis. Sa première scène, il l’a faite en CE2 pour la fête de la musique de son village en chantant « Le sens de la vie » de Tal. Par la suite, toutes les occasions seront bonnes pour Yann de chanter. « J’adore être sur scène, je me sens à l’aise et c’est agréable d’être écouté. » Pour lui qui n’a jamais pris de cours de chant, The Voice Kids représente une chance d’avoir des conseils de professionnels mais aussi de s’amuser. Il n’a qu’un but: apporter de la joie aux gens.





AUDITION A L'AVEUGLE

BEN l'ONCLE SOUL - "Soulman"





BATTLES :

ESTELLE FEAT KANYE WEST - "American Boy"