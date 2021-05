Biographie de Yasmine Beddiar

Yasmine Beddiar (Sonia Bendhaou)

Nièce de Bilel Beddiar

Cousine de Soraya, Noor et feu Lyès Beddiar

Jeune femme plutôt cool, pleine de vie, pétillante, souriante et sportive (elle pratique le Kite Surf).

Empathique, Yasmine est la nièce de Bilel Beddiar. Elle est étudiante à Paris et arrive à Sète suite à la mort brutale de son cousin, elle vient soutenir sa famille dans ce deuil. Elle était très proche de son cousin Lyès à qui elle ressemble beaucoup et qui malgré la distance lui confiait tous ses secrets, dont ses relations amoureuses compliquées avec Sara et Anna.