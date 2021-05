Biographie de Yassin

40 ans, Gironde (33), électricien,

Pour Yassin son élimination a été injuste et ingrate au vu de tout ce qu’il avait apporté à son équipe que ce soit sur le camp ou sur les épreuves !

Son but était de participer aux épreuves individuelles, et on lui a coupé les ailes ! Il n’en fallait pas plus à Yassin pour réveiller la machine de guerre qui est en lui, les autres ont intérêt à être prêts car lui l’est, c’est un Yassin 3.0 qui s’apprête à entrer sur le ring ! Ce Combat des Héros est un retour avec les meilleurs, il veut être le meilleur des meilleurs !

Yassin a fait un parcours sans faute jusqu'à l'épisode 8 où son destin est lié avec celui d'Alban

Alban a entrainé dans son élimination Yassin. Ce dernier a quitté l'aventure au 8è conseil.



Son parcours précédent :

39 ans - Gironde (33) - Koh Lanta Cambodge 2017, Eliminé par les Ambassadeurs

Yassin est un bourreau de travail ! Et c’est ce qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et d’obtenir tout ce qu’il a aujourd’hui. Mari et père de famille aimant, il est aussi un sportif acharné qui touche à tout… Ce solide Bordelais veut gagner Koh-Lanta au mérite, et ainsi prouver à son père, qu’il n’a pas vu depuis 18 ans, qu’il est devenu quelqu’un de bien.